Определены сроки и место проведения следующего саммита НАТО

Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Нидерландский политик заявил, что благодарен турецким властям за готовность принять саммит военно-политического блока.

Тем временем ожидается, что 20 августа министры обороны государств — членов НАТО и начальники Генштабов стран альянса проведут телеконференцию по ситуации на Украине, сообщает Reuters.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на прошедшем в Гааге саммите Североатлантического альянса "было принято важное для нас решение, что в следующий раз он пройдет в нашей стране". Политик заверил, что "мы подготовим почву для принятия очень важных решений".

Тем временем американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, удивившее многих на Западе. Политик отметил, что Советский Союз и Россия "были правы", не желая видеть НАТО вблизи своих границ. Президент США подчеркнул, что вступление Украины в альянс так же невозможно, как возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию.