Киевский режим не торопится забирать собственных военных — как живых, так и убитых. На это указала во вторник, 19 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала в своем Telegram-канале заявление посла Украины в Польше Василия Боднара о том, что киевский режим знает, "как убивать русских", а потому Украина ценна для НАТО.

Захарова в ответ поинтересовалась: "Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные?", напомнив, что "еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась".

Также спикер МИД подчеркнула, что украинские власти "живых забирать тоже не желают".

Обмен пленными и телами убитых военных — один из важнейших вопросов, обсуждаемых на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что из-за отказа Украины принять тысячу своих пленных этот процесс "шел так тяжело", при этом "мы в России никогда не занимались разделением попавших в плен на I и II сорт".

При этом во время передачи тел погибших украинских военных Киев несколько суток отказывался принять рефрижераторы с останками своих бойцов. По мнению экспертов, неонацистский режим делал это из-за нежелания признавать огромные потери, а также выплачивать компенсации родственникам погибших.