Елена Товстик рассказала, как застукала мужа с Полиной Дибровой: "Увидела своими глазами"

Обманутая жена Романа Товстика Елены решилась рассказать свою историю. Многодетная мама до сих пор не может поверить, что после 19 лет брака муж ушел от нее к лучшей подруге.

Скандал разразился пару недель назад, когда Роман Товстик официально объявил, что подал на развод. До этого его жена надеялась, что мужчина нагуляется и вернется в семью. Когда же он четко обозначил, что намерен жениться на Полине, у Елены случилась истерика. Женщина с трудом пришла в себя.

Адвокату Кате Гордон она призналась, что давно знала об интрижке мужа. Однажды Елена застукала любимого с лучшей подругой. Но тогда многодетная мама закрыла глаза на измену.

"Она в аэропорту запалила буквально. Приехала встречать мужа и увидела, как он выходит с Полиной Дибровой своими глазами. И ей стало все понятно", — рассказала в своем блоге Гордон.

По словам юриста, истерики Елены вполне логичны. Она переживает двойное предательство. В такой ситуации трудно сохранять хладнокровность.

"Просто разрушен весь этот мир со всеми этими родами, вынашиванием детей, рассказами про любовь. Жизнь с лучшей подругой Полиной Дибровой, которая приходит на крестины, встречает тебя после родов. И конечно ты не идеален, ты хватаешься за штанину супруга: "Ну, как же так? Вот же мы тут!" — поделилась адвокат.

Напомним, Елена и Роман Товстик прожили в браке 19 лет. Жена родила бизнесмену шестерых детей, младшему из них год. Как отмечает Гордон, у Елены нет высшего образования. По сути, вся ее жизнь была посвящена мужу и построена вокруг него и его интересов.