Американские власти выслали из страны граждан Украины, находившихся в Соединенных Штатах в статусе беженцев. Об этом рассказала во вторник, 19 августа, Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Ведомство опубликовало в социальной сети Х фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из Соединенных Штатов. Однако ICE не дала объяснений о том, почему из страны выслали именно этих людей — по какому принципу отбирали кандидатов на депортацию.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что лишиться права на пребывание в Соединенных Штатах могут минимум 240 тысяч украинских беженцев. Американские власти подчеркивают нежелание тратить деньги своих налогоплательщиков на чужих граждан.

Незавидна судьба приехавших украинцев и в европейских странах. Источники рассказали, что у властей Европейского союза нет внятного плана действий в отношении миллионов украинских мигрантов — это грозит миллионам беженцев с Украины выдворением из европейских стран, стоит лишь завершиться боевым действиям.