Сцену, когда Трамп в упор не узнал президента Финляндии, посчитали забавной многие западные СМИ. Да и не мудрено. Wall Street Journal вообще задалась вопросом: почему Стубб участвует в этой встрече? Посоревноваться загаром с канцлером Германии Мерцем? Но для этого достаточно было молчать, а финский лидер заговорил и провел исторические параллели с 1944 годом.

В 1939-м была советско-финская война, в которой Хельсинки проиграл. А затем Финляндия во время Второй мировой войны открыто выступила на стороне Гитлера против СССР. Именно финны играли важную опорную роль для немецкой группы армии "Север" во время Блокады Ленинграда. Вот что об этом написал гава переговорной группы по Украине Владимир Мединский, историк по образованию: "Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы "Пьетари" (Петрограда) осенью 1941 г. газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским". Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия".

Финны служили в карательных подразделениях дивизии СС "Викинг". В оккупированной советской Карелии были созданы более дюжины концлагерей для мирного населения. Через них прошли 50 тысяч человек. Все решила Красная Армия - именно победа наших солдат на фронте открыла путь дипломатии.

"Кое в чем Стубб прав: в 1944 году решение проблемы с Финляндией было найдено. Оно называлось Московское перемирие. Хельсинки отрекся от Гитлера и нацистов, вступил в войну на стороне СССР, началась Лапландская война. Вчерашние финские союзники обратили свои орудия против нацистов Германии. Историки уверены, у Финляндии не было выбора. Победоносная Красная Армия начинала сметать рейх и его союзников по всей линии фронта, хитрые финны решили заключить с СССР сепаратный мир", - напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Кстати, тогда финны потеряли территории, обязались выплачивать репарации, в отставку ушел финский президент. Может, на это неуклюже намекнул Стубб? Показал пример Зеленскому и Украине.

Но пока европейские лидеры поддерживают киевский режим и не хотят мира. Они продавливают идею ввода иностранных войск на Украину в качестве гарантий безопасности и грозят новыми санкциями. New-York Times прямым текстом пишет, что в США они поехали из-за страха остаться не у дел: "Эта примечательная картина, когда европейские лидеры отказались от планов на летний отпуск и помчались в Вашингтон, была продиктована в меньшей степени редкой возможностью достичь мира, а в большей — страхом, что г-н Трамп может попытаться запугать Зеленского, как он уже делал во время бурной встречи в Овальном кабинете в феврале".

Поэтому гости вели себя в Белом доме так - лишь бы не обидеть Трампа. Зеленского заставили надеть пиджак и лебезить. А он, будучи актером, даже перестарался. По информации CNN, за первые 10 секунд беседы Зеленский сказал Трампу "спасибо" четыре раза, а журналисты The Washington Post насчитали 11 благодарностей за 4,5 минуты.

Зеленский пытался выглядеть довольным. Но СМИ рассмотрели иное: "Зеленский, нахмурившись и опустив подбородок на грудь, напоминал человека, борющегося с несварением желудка. Трамп, сгорбившись, мотал головой из стороны в сторону, взвешивая варианты, сдерживая своих внутренних демонов, а может, просто скучая. Уровень тревожности, должно быть, был адским. Они сидели там, заламывая руки и томясь мучительной неопределенностью: не повалили ли их союзника Зеленского на пол и не устроили ли ему очередную взбучку хулиган Вэнс и его приятели?".

Трамп на встрече сохранял спокойствие и демонстрировал, что все идет по плану. По тому плану, о котором они договорились с Путиным на Аляске. И даже прервав встречу с Зеленским и его патронами из Старого Света, американский лидер снова поговорил по телефону с российским коллегой без участия европейцев. Об этом Трамп заявил в интервью: "Я не стал звонить президенту Путину при европейских лидерах, это было бы неуважение к нему. Нет, я бы так не поступил. Потому что у них не самые теплые отношения. Президент Путин не стал бы с ними разговаривать".

В этом же интервью американский президент заявил, что Украина не получит обратно Крым, не вступит в НАТО. И вообще - Россия права, не желая видеть альянс НАТО на своих границах. А еще киевский режим должен согласится уступить территории. Впрочем, пока все это слова, которые не зафиксированы на бумаге.