Под гул толпы полицейские уводят оппозиционного депутата Йововича. Он вместе со сторонниками блокировал работу суда в Нови-Саде. Там должны были избрать меру пресечения протестующим, задержанным накануне. И данному процессу старались помешать.

Желание оказать давление на суд не ново. До этого у активистов получалось. Речь про дело сербского экстремиста Марьяновича, который обещал сжигать отделения правящей партии и в прошлую пятницу в ходе протестов напал на сотрудников органов госбезопасности. Однако суд, пишут местные СМИ, арестовывать Марьяновича не стал.

Подобный саботаж внутри органов сербской власти, конечно, внушает протестующим чувство безнаказанности. Потому и продолжаются нападения на полицейских. И атаки на офисы правящей "Сербской прогрессивной партии".

В одно из отделений "СПП" в Белграде летят камни. Толпа скандирует "свобода". Хотя вряд ли о такой свободе мечтает Сербия. Об этом говорит президент Вучич, приехавший к разгромленному отделению: "Все это показывает, с какими головорезами мы имеем дело. Но мы не отступим, мы не убежим".

Но пока сербские власти все же держат ситуацию под контролем. Хотя протесты не утихают. Причем довольно давно. Все началось с обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года, тогда погибли 16 человек. И на улицы вышли студенты, требуя наказать виновных. Сегодня и состав протестующих кардинально поменялся. И требуют они уже не расследования, а досрочных выборов в Сербии. Кому это выгодно и кто курирует всю эту протестную активность, догадаться несложно.

"Вполне ясно, что в Центральной Европе происходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации и свержению правительств Венгрии, Словакии и Сербии. Брюссель хочет очистить эти страны от тех политиков, которые выступают за нормальные отношения с Россией и против войны. И заменить их своими марионетками", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

И ради этого Сербию продолжают раскачивать. Протестующие перекрывают дороги. Закидывают полицию камнями. Стреляют в силовиков фейерверками, провоцируя на жесткий ответ. Все, чтобы картинка в европейских СМИ была покровавей. Но пока нужного эффекта достичь не удается. Потому как технологии "цветных революций", а в Сербии, по заявлениям властей, пытаются организовать именно такую, давно всем известны. Оттого президент Вучич заранее предупреждает страну - возможны любые провокации, включая даже убийства.

"Если мы не предпримем более жестких шагов, то это вопрос нескольких дней, когда протестующие кого-нибудь убьют. Потому что я думаю, что убийства - это единственное, что еще им предстоит сделать", - сказал политик.

Это, по всей видимости, обсуждалось в рамках совбеза Сербии, который прошел под председательством Александра Вучича. Никаких заявлений по его итогам сделано не было. Однако очевидно, что власти собираются ужесточать меры в отношении протестующих, которые прекращать свои акции не собираются.