Власти выделят дополнительное финансирование на высокотехнологичную помощь по ОМС

Правительство выделит дополнительное финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина. Деньги в первую очередь пойдут на лечение пациентов с сложными диагнозами.

"Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 млрд. рублей на ее оказание в федеральных клиниках. Таким образом, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 млрд рублей. Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования", - указал премьер.

Еще одна тема заседания - социальное развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Дополнительные полтора миллиарда рублей направят на реализацию мастер-плана в Улан-Удэ, ремонт филиала Национального центра "Россия" во Владивостоке и реконструкцию улицы к новому жилому комплексу в городе Карсакове на Сахалине. Еще 300 миллионов выделят на ремонт кольцевой дороги в Воркуте и закупку автомобилей скорой помощи для республики Коми.