Крупный лесной пожар вторые сутки бушует в ЛНР

В одном из районов Луганской народной республики введен режим ЧС регионального значения. В Станично-Луганском муниципальном округе уже вторые сутки бушует крупный лесной пожар, который из-за сильного ветра перекинулся на садовые участки в Ольховских дачах.

Порядка 100 домов уничтожены, в места временного размещения эвакуированы 60 человек. Кроме того, пламя охватило линии электропередачи. Без энергоснабжения остались более тысячи абонентов на востоке ЛНР.

На данный момент площадь возгорания достигла почти 500 гектаров. На борьбу с огнем брошены 150 спасателей и 33 единицы техники. Дополнительная группировка прибыла из других регионов.