Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, ныне занимающий пост украинского посла в Лондоне, тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Об этом рассказала во вторник, 19 августа, американская журналистка Кэти Ливингстон.

Ссылаясь на источник, близкий к предвыборной кампании Залужного, Ливингстон написала в соцсетях, что в Лондоне уже начал работу избирательный штаб украинского политика — идет активный набор персонала.

Главой штаба журналистка назвала генерал-лейтенанта Сергея Наева — он прежде командовал Объединенными силами украинской армии, но после критики в адрес руководства киевского режима был отправлен на передовую. Замглавы избирательной кампании Залужного, как утверждает Ливингстон, является депутат Верховной рады Виктория Сюмар, а за международную деятельность отвечает заместитель директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Полина Лысенко.

При этом Daily Express пишет, что Великобритания поможет Украине организовать президентские выборы после завершения боевых действий — избиркомы двух государств подписали меморандум о сотрудничестве.

Владимир Зеленский еще в мае 2024 года утратил легитимный статус президента Украины. Новые выборы в стране не проводят, мотивируя это действием военного положения. Однако один из авторов действующего основного закона Украины Дмитрий Табачник подчеркивал, что Зеленский — "нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции".

Тем временем в Службе внешней разведки России рассказали, что представители США, Великобритании и Украины устроили встречу в Альпах, на которой обсудили замену Зеленского бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — его и прежде называли наиболее вероятным претендентом на кресло украинского президента.