Волочкова разнесла Сочи в пух и прах: "Как был колхоз, так и остался… Полный совок!"

Экс-прима Большого театра вспомнила, как 16 лет назад хотела стать мэром курортного города Сочи. Тогда в своей предвыборной кампании Анастасия Волочкова уверяла, что чувствует на себе ответственность за судьбу жителей курорта. Мол, она способна реально что-то изменить в лучшую сторону.

Но жители Сочи обещаниям балерины не поверили. Выборы Анастасия проиграла и больше подобных инициатив не выдвигала. Оказывается, Волочкова затаила обиду на город. По крайней мере, это единственное объяснение внезапного выпада артистки в адрес Сочи.

Анастасия заявила, что город ей противен, и она не планирует возвращаться на черноморское побережье даже в качестве гостьи. Более того, Волочкова уверяет, что в 2009-м она не хотела принимать участие в выборах, местные жители сами собрали документы и уговорили балерину баллотироваться.

"Я больше никогда не связала бы свою жизнь с Сочи. Я в Сочи была недавно впервые с 2009 года. Как был колхоз, так и остался. Меня принудили баллотироваться. А город сам по себе вообще очень криминальный. Это мне рассказали жители. Полный совок! Я там станцевала, спела и больше туда не вернусь", — отметила артистка в беседе с "Абзацем".

Волочкова известна не только карьерой балерины, но и скандальными высказываниями. Недавно Анастасия обрушилась с критикой на Татьяну Буланову. По мнению экс-примы Большого театра, певица набрала в свою команду дилетантов.

"Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны. Я не знаю, придут ли люди на следующий концерт Тани Булановой после такого", — заявила Волочкова.