ЕС пообещал новый пакет санкций к сентябрю: "Не доверяем России"

Евросоюз не верит, что Россия выполнит свои обещания по мирному урегулированию конфликта с Украиной, поэтому европейцы готовят новые антироссийские рестрикции. Об этом рассказала во вторник, 19 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Политик заявила, что новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу — к сентябрю. Ожидается, что министры иностранных дел государств — членов Евросоюза обсудят предлагаемые ограничения 28-30 августа в Брюсселе.

Также Каллас выразила мнение, что "гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться", по той же причине европейские союзники обещают продолжить подготовку бойцов украинской армии, сообщает ТАСС.

При этом незадолго до российско-американского саммита на Аляске источники рассказали, что Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против России в случае достижения Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня. В ЕС рассчитывали на то, что будет заключено соглашение о 15-дневном перемирии, прежде чем "наступит более структурированная пауза в боевых действиях".

В США между тем предупредили, что санкционная "дубинка" Дональда Трампа, если президент Соединенных Штатов решит вновь ее задействовать, грозит обрушиться на американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, сокращения прибыли американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть.