Атаку 42 дронов отразила российская ПВО в ночь на 20 августа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. В течение минувшей ночи ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили: над территорией Воронежской области сбито 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Восемь беспилотников уничтожено над Тамбовской областью, семь – над Курской, пять – над Ростовской областью. По два украинских дрона ликвидировано над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному – над Липецкой областью и Краснодарским краем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь минувшим вечером предупредил жителей о воздушной опасности. Позже глава региона сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Чертковским районом. Обошлось без последствий на земле и пострадавших.