Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Александр Поздеев, старший наводчик расчета минометного взвода, выполняя поставленные задачи, обнаружил приближающийся к нашим позициям вражеский тяжелый дрон и сбил его. Грамотные и умелые действия Александра не допустили потерь среди личного состава и позволили сохранить боевую технику с необходимым запасом ракет.

Гвардии младший лейтенант Сергей Колчанов, командуя миномётным расчётом, с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт противника и дал команду на поражение цели. А сам корректировал огонь. Благодаря действиям Сергея и его подчинённых были уничтожены форпост, две боевые бронированные машины и около десяти неонацистов.