Россия как принимающая сторона пригласила на международный музыкальный конкурс "Интервидение" представителей западных государств. Об этом рассказали во вторник, 19 августа, организаторы мероприятия.

Как подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС, на "Интервидение" пригласили, в том числе, США и ряд стран Европы. При этом 19 государств со всех континентов уже подтвердили участие в предстоящем конкурсе.

Финальное шоу конкурса "Интервидение-2025" на стадионе Live Arena пройдет 20 сентября, начало — в 20:00.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева отмечала, что Соединенные Штаты входят в число стран, которые примут участие в конкурсе, но пока неизвестно, кто именно представит это государство.

Российский лидер Владимир Путин выразил убежденность в том, что "Интервидение" подарит всем грандиозный незабываемый праздник и будет содействовать укреплению международных связей.