Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Сумской области, в Одессе и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Уверенно атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

С воздуха по неприятелю бьет армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом накрыл пункт временной дислокации неонацистов, замаскированный в лесополосе.

Попытку ротации боевиков на Красноармейском участке фронта пресекли операторы ударных беспилотников. Точным сбросом уничтожили автомобили, которые доставляли пехоту и боеприпасы к переднему краю. Поддержку штурмовикам обеспечивают артиллеристы. Расчеты "Гиацинтов" вместе с отрядами БПЛА уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на линии боевого соприкосновения.

А это кадры из тылового района в ДНР. Идет учебный бой. Задача - взять опорный пункт противника. В условиях, максимально приближенных к фронтовым, штурмовики группировки "Юг" совершенствуют навыки перемещения в группах, прикрытия и ведения непрерывного огня на подавление врага. А также - эвакуацию раненых и оказание им первой помощи.