Майя Донцова потеряла ребенка: "Просыпаюсь — лужа крови. Дальше врачи, больницы"

Майя Донцова после развода с Алексеем Купиным счастлива в отношениях с блогерои Даном Подлецким. Влюбленные вместе уже три года и готовятся к свадьбе. Парочка на публике всегда улыбается и выглядит счастливой, никто и предположить не мог, какую трагедию пережили Майя и Дан.

Поклонники "Дома-2" давно заметили, что с Донцовой творится что-то неладное. Девушка два раза делала липосакцию, но при этом не смогла похудеть, часто она выглядит отекшей, будто принимает гормональные препараты. Народ строил догадки, многие думали, что Майя готовится к ЭКО.

"Вы все последние два года наблюдаете, что я пропадаю, бываю грустная. У меня произошло две ситуации, для меня страшные, которые очень сильно меня подкосили, а вчера мне сделали операцию. И да, за моей улыбкой большая боль… О первой я расскажу, так как вопросы "когда дети" уже надоели, честно", — обратилась звезда реалити к подписчикам.

Донцова призналась, что ей ужасно больно читать под своими постами рассуждения о наследниках. "Не вы и не мы не решаем, когда у кого появятся дети, на это есть только Бог. Задумайтесь, кого вы осуждаете и спрашиваете о наличии у меня детей", — пристыдила народ Майя.

Бывшая участница "Дома-2" уверяет, что с огромной радостью бы стала мамой. Но это для нее остается мечтой. Устав от назойливых доброжелателей, Майя решила раскрыть свой самый большой секрет.

"Мы потеряли малыша. Просыпаюсь — лужа крови, вот прям лужа, ну и все последующие… дальше врачи, больницы и противозачаточные на год. Я очень сложно это пережила, я даже не говорила никому особо об этом, всего четыре человека знали. От этого было еще сложнее, так как эту боль я по сути держала в себе", — поделилась Донцова.

Девушка не могла смириться с произошедшим. Они с Даном пытались забеременеть снова и снова, пока Майя не услышала страшный вердикт врачей.

"Я очень хочу рассказать всю историю, как и что было, что случилось потом, и не понимаю как, потому что начинаю рыдать и откатываться в воспоминания. Да, это все прошло. И да я сильная, справлюсь, но маленькая девочка внутри меня постоянно плачет и помнит тот день", — не сдержала эмоций экс-участница телестройки.

Майя прошла реабилитацию, сдала все анализы. Медики уверяли, что она она может стать мамой, что с Даном у них хорошая совместимость. Пока один из врачей не нашел, в чем кроется проблема. "Оказалось плацентарный полип. Из-за него беременность не наступает у девушек, лишь 1% из 100 могут с ним забеременеть. Образовался он после выкидыша, и так как он уже давнишний, мне назначили срочную операцию. Вот сейчас его и убрали", — призналась Донцова.