Белый дом назвал ответственных за подготовку встречи Путина и Зеленского

Американские власти определились, кто будет координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей встречи российского президента Владимира Путина и предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

Как заявили во вторник, 19 августа, в Белом доме, из Вашингтона делать это будут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф, сообщает РИА Новости.

Именно эти политики тесно вовлечены в посредничество между Россией и Украиной в рамках попыток мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что "теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", поскольку Путин и Зеленский выразили готовность сесть за стол переговоров — подготовка к их очной встрече идет полным ходом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что организовывать и готовить встречу Путина и Зеленского будут именно Соединенные Штаты, хотя сам лично Трамп не планирует присутствовать на первой возможной встрече лидеров России и Украины.

Вслед за этим западные журналисты со ссылкой на источники заявили, будто Владимир Путин выдвинул предложение провести встречу с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Однако Зеленский эту идею якобы отклонил без объяснения причин.