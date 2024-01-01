Российский лидер Владимир Путин удивил весь мир своим искренним и душевным поступком во время поездки на Аляску — политик преклонил колено у могил советских военных.

Как отмечает издание Baijiahao, своим поступком президент России "растрогал всех присутствующих" и "очень впечатлил Китай", когда с цветами в руках опускался на колено перед надгробием каждого из пилотов.

Это наглядное подтверждение уважения, которое российский лидер питает к тем, кто отдал жизнь за свою страну, подчеркивает Baijiahao.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков указывал, что для России выбор места встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом имеет особую символичность. Под этим подразумевалось место упокоения советских летчиков и гражданских лиц, погибших в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза.

Российский лидер преклонил колени и в 2024 году, отдавая дань памяти жертвам трагедии в Беслане. В 20-летнюю годовщину трагедии, которая унесла 334 жизни, Владимир Путин лично приехал в небольшой город в Северной Осетии.