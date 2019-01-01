40-летняя Елена Терлеева из "Фабрики звезд" впервые вышла замуж

Бывшая участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева впервые вышла замуж. О радостном событии рассказала сама певица.

Елена опубликовала в соцсети фотографию, на которой предстала в свадебном платье. Снимок она оставила без подписи, но сопроводила его смайликом в виде сердечка.

Поклонники Терлеевой поначалу решили, что артистка снова сняла клип, в котором по сюжету была свадьба. Еще в 2019 году Елена презентовала видео на свою песню "Я любила", где облачалась в платье невесты.

Но когда друзья и знакомые принялись поздравлять бывшую "фабриканту", стало понятно, что на этот раз Терлеева не шутит. Звезда действительно вышла замуж.

Для свадьбы 40-летняя певица выбрала строгое приталенное платье с длинным рукавом. Изюминкой наряда невесты стало соблазнительное декольте. Фату Елена решила не надевать.

"Счастья, гармонии, любви бесконечной. Поздравлю вас, моя хорошая!"; "Лена! Поздравляю тебя от всего сердца! Желаю огромной и неиссякаемой любви!"; "Леночка, поздравляю!!! Очень рада за вас! Счастья на долгие годы!!!" — пишут Терлеевой поклонники.

Певица приняла поздравления и поблагодарила аудиторию за теплые слова. При этом личность мужа артистка предпочла оставить в секрете.