США допустили поддержку Украины с воздуха и отвергли отправку своих военных

Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом заявила во вторник, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

При этом представитель вашингтонской администрации отметила, что "мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам".

В частности, не исключен вариант поддержки Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности, хотя формат и условия такой поддержки неясны. Левитт подчеркнула, что это "касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента", сообщает ТАСС.

До того Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника писал, что власти США не установили четких ограничений на размещение своих военнослужащих на Украине для обеспечения гарантий безопасности. Собеседник издания утверждал, что Дональд Трамп не отказался бы, "если бы последним кусочком головоломки стало участие на какое-то время в миротворческом контингенте".

Официально же Трамп объявил, что отправлять своих военных на Украину готовы ФРГ, Франция и Великобритания. Американский лидер заверил, что это "не создаст проблем с Россией".