СК проверяет информацию о "рабах" на ферме в Воронежской области

Воронежская область, село Подколодновка. Эти люди утверждают: их заманивали на ферму, обещая легкую работу в теплицах, отличные условия проживания и хорошую зарплату. Но фактически, как рассказывают работники фермы, они жили за забором. У всех отбирали документы. Кормили просроченными продуктами. Трудились говорят практически бесплатно. В магазин выпускали только под охраной. Давали на все про все три тысячи рублей в месяц. И не выполняли никакого договора - тех, кого нанимали на тридцать дней, потом насильно удерживали. А все попытки сбежать пресекали. И постоянно избивали.

Нескольких человек удалось освободить благодаря волонтёрам. Трое, как выяснилось, граждане Беларуси. Одна из спасённых женщин, Елена, считалась пропавшей. По ее словам, завербовали 13 июля на одном из московских вокзалов. Некая Оксана предложила работу с хорошими условиями. Руководит же всем хозяйством, как рассказывают работники, некая Надежда Васильевна с сыновьями - Славой и Александром.

Правда, не все работники фермы подтверждают версию об ужасных условиях труда.

"Я приезжаю уже третий год и спокойно уезжаю в конце сезона. Все хорошо. Дают аванс нам каждый месяц",- рассказывает один из них.

Правоохранительные органы сейчас проверяют сообщения о трудовой эксплуатации. Организована процессуальная проверка. К ней подключилось посольство Беларуси.