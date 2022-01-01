Беларусь предложила принять встречу Путина и Зеленского: "Не напрашиваемся, но если надо..."

Беларусь готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, если это требуется для обеспечения мира. Такое заявление сделала во вторник, 19 августа, пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Как подчеркнула белорусская чиновница, "Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы".

Эйсмонт заверила в комментарии "Ведомостям", что при необходимости "проведем все на высшем уровне". Однако она отметила, что эту тему президент Беларуси Александр Лукашенко и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали во время недавнего телефонного разговора.

В 2022 году, буквально через несколько дней после начала спецоперации, на территории Беларуси были организованы первые переговоры между Москвой и Киевом. Хотя затем переговорную площадку сменили, белорусские власти продолжили оказывать важные посреднические услуги.

Так, директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук сообщал, что между Москвой и Киевом сложился канал нотной переписки по правовым и консульским вопросам. За поддержание работы этого канала дипломат выразил благодарность властям Беларуси.