Красавица-жена Гарика Харламова разделась до трусов перед камерой

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук в начале августа отметили первую годовщину со дня свадьбы. Но сразу после праздника актриса оставила мужа.

Ковальчук в компании подруг отправилась на турецкий курорт. 32-летняя актриса греется на солнышке и купается в море, пока ее муж работает в Москве.

"Когда договорились с подругами полететь на отдых и реально полетели", — смеется Катерина на своей странице в соцсети, публикуя фотографии из отпуска.

Отдых с подругами актриса называет идеальным. Судя по кадрам, день Ковальчук проходит размерено: девушки обедают на террасе, сидя в тени больших кустов, а после идут загорать.

Похвасталась Катерина и фигурой, раздевшись прямо перед камерой. Артистка предстала перед подписчиками в черном бикини. Позировала она у бассейна. Жена Харламова впервые за лето показалась в купальнике, а ведь несколько месяцев поклонники пары гадали, не беременна ли актриса. Судя по точеной фигуре Ковальчук, пополнение в паре пока не предвидится.

Отметим, что Гарик не сопровождает жену в заграничной поездке не просто так. Шоумен еще несколько лет назад признался, что боится летать. По возможности он передвигается на поездах и автомобилях. "Я аэрофоб, не летаю на самолетах. Это усложняет процесс. И сейчас нужно лететь через третьи страны, это тысяча самолетов. Для меня и один сложно", — рассказал Харламов в одном из интервью.