Мир больше не приближается к третьей мировой войне, заявил Трамп во время выступления 20 августа. Президент США отметил, что при нем этого не случится.

Другие заявления Трампа:

— Встреча Путина и Зеленского уже находится на этапе проработки;

— Президент США видит хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после его успешных переговоров с Путиным и Зеленским;

— Трамп оптимистично настроен по отношению к украинскому урегулированию, но называет вопрос сложным;

— Он считает правильным, если бы Путин и Зеленский сначала провели встречу без него;

— У него хорошие отношения с Путиным.