Атомной промышленности России – 80 лет: создание и развитие отрасли

Атомной промышленности России сегодня исполнилось 80 лет. Наша страна стала лидером в мирном применении этих технологий и сохраняет первенство до сих пор. А вот история российского атома берет начало с создания ядерного щита - в ответ на угрозу со стороны США, которые в 1945 году провели бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки новым оружием.

Советская атомная отрасль - это тот случай, когда и запрягли быстро и поехали стремительно. Американцы, демонстративно уничтожавшие Хиросиму и Нагасаки в 45-м, вероятно, надеялись, что Советы не успеют ничего противопоставить новой разрушительной силе. Но СССР все намеки понял правильно.

"Задача - сделать ядерный щит. Потому что наши союзники недавние по антигитлеровской коалиции уже в 45-м году разработали план, который предусматривал сброс атомной бомбы на 20 наших городов", - рассказал Михаил Полунин, консультант музея "Атом", советник Центра коммуникаций "Росатома".

В условиях послевоенной разрухи всего за четыре года советские ученые создали свою атомную бомбу, спутав карты пентагоновских стратегов. А затем поставили отрасль на мирные рельсы. Первый атомный ледокол, первая АЭС в Обнинске, первый токамак - установка термоядерного синтеза, первые атомные спутники.

Но "Росатом", которому исполнилось 80, это не только прошлые заслуги. Это настоящее, и будущее. Сегодня каждая пятая лампочка в нашей стране светится от энергии атомных станций. Одна из них - единственная в мире - плавучая, дает свет и тепло жителям Чукотки. Корпорация работает более чем в 60 странах мира. От 10 государств приняла заказы на строительство АЭС. Самых безопасных на сегодняшний день.

"Поколение безопасности 3+. То есть там учтены и все пост фукусимские истории Серьезные аварии, сравнимые, например, с Чернобыльской возможны, вероятность 10 в -7 степени сейчас. Ну это все равно, что на Землю упадет метеорит, как было во времена динозавров, и уничтожит все живое", - пояснил Михаил Полунин.

"Росатом" подходит к созданию станций 4-го поколения. На новых принципах работы. Их безопасность обеспечат сами законы природы - даже если авария и произойдет, то ничего страшного не случится. А сами АЭС уже рассчитаны на 100 лет работы. Впрочем, корпорация занимается и другими перспективными исследованиями. Курирует проект "Квантовые вычисления", в рамках которого за четыре года в России построено 4 квантовых компьютера, которые справляются со сверхсложными задачами.

"50-кубитный на ионах и на атомах, 35-кубитный на фотонах и 16-кубитный на сверхпроводниках. Если мы хотим с вами смоделировать какую-то сложную лекарственную молекулу, для того чтобы найти лекарство от какого-то заболевания, ранее неизлечимого, для этого нам нужны квантовые компьютеры. Потому что на классических компьютерах мы этого сделать не сможем", - отметил Дмитрий Чермошенцев, руководитель группы "Росатом" "Квантовые технологии".

По квантовым компьютерам Россия теперь в тройке лидеров вместе с США и Китаем. Есть у этой сферы и ответвления, позволяющие создавать приборы для измерений сверхмалых сигналов.

"Квантовые сенсоры - это те самые системы, которые позволят нам с вами ответить на вопрос: "Как же наш мозг работает?" Там есть фундаментальная проблема, связанная с очень слабыми магнитными полями, которые он генерирует при работе. А нам нужно их уметь измерять", - рассказал Дмитрий Чермошенцев.

Кстати, сами компьютеры, по замыслу "Росатома", в будущем должны сильно измениться. "Мы хотим сделать так, чтобы носителями информации являлись фотоны, то есть частицы света. Маленький чип, который использует внутри себя фотоны как носитель информации", - отметил Дмитрий Чермошенцев.

А в рамках ядерной медицины уже сегодня каждый год в России и мире проводят более двух с половиной миллионов процедур. Успешно борются с онкологией.

"Вводят специальные такие мелкие капсулы иголочками. Иголочками с радиоактивными изотопами именно туда к опухоли. И все. Они там остаются, а он пошел домой. Они работают, постоянно убивают. Когда все убьют, ресурс выработается, они так внутри пациента и останутся до конца жизни, они ему не мешают", - пояснил Михаил Полунин.

Исследования печати внутренних органов тоже курирует "Росатом". Уже сегодня можно создавать сосуды. А к 2030-му году планируют изготавливать печень и поджелудочную. Об отдаленном будущем тоже думают.

"Двигатель для космоса. Ядерный двигатель мегаваттного класса. Он строится под буксир до Марса", - сказал Михаил Полунин.

И это совсем не фантастика, если учесть, что в "Росатоме" привыкли добиваться поставленных целей. Сегодня корпорация активно развивает наш единственный в мире атомный ледокольный флот, предлагает технологии по обеззараживанию продуктов и опреснению воды. Играет ведущую роль в международном проекте "Солнце на Земле" по созданию неисчерпаемого источника энергии. Курирует целый ряд внутрироссийских проектов.

"Это проекты технологического суверенитета, проекты технологического лидерства. Электродвижение, работа с новыми материалами, накопители энергии, экологические проекты. Мы гордимся тем, что нас нередко называют технологическим спецназом нашей страны, доверяя и поручая наиболее сложные, кажущиеся неподъемными задачи в создании технологического лидерства нашей Родины", - отметил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

Поддержание и развитие ядерного щита России и сегодня остается основной задачей "Росатома". Этого требуют геополитические реалии. Но у работников нашей атомной отрасли, а это более 400 тысяч человек, мечта, как и 80 лет назад - служение атома на благо планеты, долгая и здоровая жизнь для человечества.