На Байконуре готовятся к старту "Союза" с биологическим спутником "Бион"

Кадры с Байконура. Там идут последние приготовления к старту ракеты-носителя "Союз" со специальным биологическим спутником "Бион". На его борту - сотня мышей и полторы тысячи мух, а также образцы растений, живые клетки, семена и оборудование для научных экспериментов.

Учёные хотят исследовать, как живые организмы переносят полёт на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем возле МКС.

Эти данные помогут в будущем защитить пилотируемые дальние полёты в космос. Запуск намечен на сегодняшний вечер, спутник проведёт в безвоздушном пространстве 30 суток, а встретят его в степях Оренбургской области.