Полина Диброва рассказала о расставании с любимым мужчиной: "Сама себе сказала: ну хорош мучать себя"

Ходят слухи, что молодая супруга рассталась с известным ведущим Дмитрием Дибровым. Говорят, будто Полина закрутила роман с соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Тот настолько увлекся эффектной супругой шоумена, что подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой.

Пока общественность внимательно следит за развитием событий, сама Полина демонстрирует завидную стойкость. Она не дает комментариев относительно этой ситуации, но всячески намекает на перемены в жизни. Так, Полина вместе с детьми отправилась в отпуск. Причем старшего Александра, которому уже 15 лет, она брать не стала.

О расставании с юным любимым мужчиной Диброва рассказала в своем официальном телеграм-канале. По словам Полины, для старшего наследника неинтересно "все включено" и море, ему нужны друзья, приключения и впечатления.

"Решение было сложным. Но я его приняла... Сама себе сказала: ну хорош, мучать себя, его… В общем, Саша отправится в СВОЕ путешествие, а мы по-старинке "баклажанить" к морю", - сообщила Полина Диброва.

Ранее супруга телеведущего поблагодарила поклонников за поддержку. Также она дала понять, что вокруг нее муссируется много лживой информации. Например, Полина намекнула, что не купается в такой роскоши, как говорят. Так, бизнес-класс при перелетах она выбирает крайне редко, и если такое случается, то для нее это праздник. "Это к вопросу кучи персонала и "рублевского" фарса", - подытожила Диброва.