Зеленский создал напряженную ситуацию на встрече с Трампом

Владимир Зеленский создал напряженную ситуацию на встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа. Описывая эту сцену, британские СМИ говорят о "дыме без огня": очередного провала украинскому лидеру удалось избежать.

Как пишет газета The Guardian, напряжение в переговорах возникло, когда Зеленский заговорил о приоритетах Украины для урегулирования конфликта с Россией. Однако Трамп, как отмечает издание, вовсе не был заинтересован в позиции Украины и попытался перебить украинского лидера. Американский президент во время встречи больше говорил о своей роли миротворца – при этом явно преувеличивая, отметили авторы материала.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 августа сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки. Она заявила, что США обсуждают с Россией и Украиной место, где пройдет встреча Путина и Зеленского.