Никита Пресняков на фоне новости о разводе выступил с новым заявлением

Накануне, 19 августа, стало известно о расставании Никиты Преснякова с женой Аленой Красновой. Пара выступила с официальным заявлением в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Новость стала неожиданностью, хотя слухи о том, что в отношениях супругов не все гладко, ходили последние несколько месяцев.

В настоящее время Алена Краснова вернулась в Россию, а Никита Пресняков остался в США, где живет последние три года. Впрочем, недавно артист ездил в Испанию, где провел время с отцом, популярным исполнителем Владимиром Пресняковым, и его семьей. Отметим, что в Европе находится и мать Никиты, певица Кристина Орбакайте. Артистка путешествует по Великобритании с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочкой Клавдией.

Несмотря на расстояние, члены большой семьи находятся в прекрасных отношениях и стараются поддерживать друг друга. Впрочем, Никита Пресняков и сам пытается не впадать в уныние. Так, он выступил с новым заявлением на фоне новости о разводе. "Новая глава моей жизни - погнали", - коротко сообщил артист.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Регистрация брака состоялась в Барвихе. Затем молодожены закатили шикарный банкет на 200 человек. Присутствовали не только друзья, но и вся родня пары. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. Примадонна подарила старшему внуку дачу на Истре.