ФСБ сорвала крупную провокацию киевских неонацистов в приграничном районе Брянской области. Ликвидирована диверсионная группа, состоявшая из боевиков элитного подразделения Сил специальных операций. Нескольких радикалов взяли в плен, они дают признательные показания. Поддержку в ходе операции оказали сотрудники Росгвардии и МВД.

Как говорят в таких случаях оперативники, "раскололись" задержанные быстро. Назвали имена, фамилии, кто они и откуда. Впрочем, эти детали сотрудникам ФСБ были уже известны. Третий полк Сил специальных операций – это отдельное подразделение украинской армии. Оно причастно уже не к одному десятку терактов против мирных жителей в российском приграничье. Вот и этой группе были поставлены вполне конкретные задачи. В Брянской области.

"Задача группы - проведение разведки важных объектов и совершение диверсий на железнодорожных путях и мостах… в этих целях мы были вооружены специальным стрелковым оружием, имели взрывчатые вещества и средства подрыва", - рассказал пленный солдат ДРГ ССО ГУР Украины.

Вот этот арсенал. 16 килограммов пластита, ручные гранаты, автоматы и пистолеты с приспособлениями для бесшумной стрельбы, радиостанции. Почти всё - производства стран НАТО. Готовили диверсантов тоже иностранцы.

Изначально в группе было 6 человек. Они просочились через границу в августе. Успели разбить лагерь в Брянских лесах. Все в "гражданке". В пуховиках. Для маскировки под местных. Только термобелье, "спальники" и обувь, сразу видно - армейского образца. На теле характерные татуировки и жетоны. С головой волка и трезубом. Это официальная символика украинских ССО. Во время задержания трое пытались сопротивляться. Но их тут же ликвидировали. Еще трое сдались без боя. Показательно, что первым буквально упал лицом в землю и послушно поднял руки - командир диверсионного отряда. Сразу начал сдавать своих. И рассказывать о диверсиях и терактах, уже совершенных подельниками в Брянской области:

"Мне известно, что минирование и подрыв в мае 25 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи осуществлена группой, которая является военнослужащими Сил Специальных операций Украины, командиром которой был капитан Солошак Максим Валерьевич, позывной "Фокс".

Тогда в результате подрыва и обрушения моста на пассажирский поезд погибли 7 человек. Еще более 70, в том числе и дети, получили травмы. А в сентябре прошлого года диверсионная группа самого Жука подорвала состав грузовых вагонов на Белгородчине. За этими преступлениями против ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей стоят не только украинские спецслужбы. Но еще британские, норвежские, эстонские и литовские. По крайней мере, в этих странах готовили убийц. И мало кто поверит, что власти, чья внешняя политика насыщена русофобской риторикой, об этом не знали.