Венгрию и Швейцарию рассматривают в качестве возможных мест проведения следующего саммита по Украине. Об этом сообщают американские СМИ. Шансы на урегулирование высокие, заявил Дональд Трамп. Но оптимизма главы Белого дома не разделяют европейцы. Напротив, делают всё, чтобы подлить масла в огонь. В ЕС сообщили, что готовят новый пакет антироссийских санкций и продолжат обучать солдат ВСУ.

Американский президент все еще под впечатлением от переговоров с российским лидером в Анкоридже. Дональд Трамп считает, что не будь той встречи на Аляске, мир ждала бы ядерная война.

Агентство Блумберг пишет, что около 10 стран изъявили желание направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности. О том, кто это был именно, не уточняют. Открыто о своем участии заявила только Япония. И то, речи об отправки своей армии там не идет. Идейными вдохновителями выступают Германия и Британия. При этом в самом Лондоне заявили, что на линию фронта своих солдат не отправят. Готовы организовать защиту воздушного и морского пространства Украины. Впрочем, этого хватило, чтобы волосы на этой лохматой голове встали дыбом. Бывший премьер Британии Борис Джонсон прямо с пляжа Греции записал обращение, что поддержка Украины – это хорошо, но нужно иметь совесть:

"Перспектива гарантий безопасности от Запада - это хорошо, но, как каждый европейский лидер старался подчеркнуть на встрече, что лучшими гарантами безопасности для Украины были и всегда будут герои ее вооружённых сил".

То есть европейским русофобам приходится искать других полезных… союзников, которые решатся возложить на себя ответственную миссию - сдержать Россию. Сегодня готовят онлайн-встречу начальников генштабов стран НАТО. Украинский посол в Польше набивает цену.

В российском МИДе обратили внимание на то, что заявления эти сделаны в Польше, где должны хорошо помнить, на что способны бандеровцы. Что касается даже ограниченного размещения войск НАТО у своих границ - Москва никогда этого не примет. Свое замечание по этому поводу высказал и американский президент, который, помимо всего прочего, решил вернуть все, что Америка вложила в Украину.

"Президент Трамп говорит о том, что больше не будет направлять деньги Киеву. Но мы сможем вернуть свои вложения. Мы продаём оружие европейцам, а они перепродают его украинцам. Президент Трамп закладывает наценку в 10 процентов на это", - сказал Скотт Бессент, министр финансов США.

То есть пошлины Трампа коснутся и оружия? Путешествие европейской компании и Зеленского в Вашингтон не принесло никаких результатов – подытожили иностранные медиа.

Аналитики подметили, что после встречи на Аляске Трамп перестал говорить о конкретных сроках заключения сделки. Но обозначил, что сейчас в приоритете не перемирие, а прочный мир.

Агентство Блумберг пишет, что сразу после звонка Владимиру Путину Дональд Трамп звонил венгерскому премьеру Виктору Орбану. Спрашивал, почему тот блокирует вступление Украины в Евросоюз. Впрочем, ни в Вашингтоне, ни Будапеште этот разговор не подтверждают. Но Виктор Орбан накануне разместил пост, что членство Украины в ЕС не дает никаких гарантий безопасности, поэтому увязывать его с гарантиями безопасности не нужно и опасно.