Собянин: Два участка в районе Филевский Парк реорганизуют по программе КРТ

На западе Москвы в районе Филёвский Парк благоустроят два участка нежилой застройки площадью около двух гектаров. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на месте устаревших строений в Береговом проезде появятся общественно-деловые объекты. Это позволит создать свыше трёх с половиной тысяч рабочих мест.

Также реорганизуют улично-дорожную сеть. По словам Сергея Собянина, в Москве одобрен и находится в стадии реализации 131 проект комплексного развития территорий. Построят почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости. Будет трудоустроено около 350 тысяч человек.