Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 9-летней Мерьем Бекировой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летней Мерьем Бекировой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше девяти миллионов.

У Мерьем - нейробластома левого надпочечника. Большую часть жизни девочка борется с этим тяжёлым онкологическим заболеванием. И теперь оно снова прогрессирует. Чтобы спасти жизнь ребёнка, необходима срочная противорецидивная терапия специальным препаратом. Но стоит лекарство очень дорого.

Мы продолжаем помогать Мерьем все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!