Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного помогают участникам СВО

Волонтеры из Бирюлева Восточного собирают помощь для бойцов спецоперации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Как отмечается, за более чем три года жители района и волонтеры передали свыше 150 тысяч единиц помощи.

"Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, которые активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных территорий. Многие собирают продукты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Для них каждый день работают штабы и "Домики добра" проекта "Москва помогает", - говорится в сообщении.

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки многодетных семей “Мельница”" оказывает помощь участникам спецоперации с февраля 2022 года. Волонтеры, в частности, передают им продукты, а также изготавливают маскировочные сети.

"Волонтерство — это не просто помощь, это нити добра, которые объединяют людей ради общей цели. “Мосволонтер” работает более чем с тремя тысячами столичных организаций, многие из них сплачивают жителей города, чтобы вместе помогать участникам СВО. Даже самая небольшая вещь, сделанная с любовью своими руками, становится частью большого и важного дела. Каждая переданная коробка, посылка, письмо или детский рисунок — это знак поддержки, добра и заботы", — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Более подробная информация - на официальном сайте мэра.

Накануне сообщалось, что фермеры московских ярмарок передали яблоки бойцам СВО и жителям новых территорий. Такая поддержка им очень важна. Участники столичных ярмарок регулярно помогают военнослужащим и жителям приграничных территорий.