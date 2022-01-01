SHOT: певица Рита Дакота тайно получила российское гражданство

Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) получила российское гражданство еще в конце 2022 года, однако предпочитает об этом не говорить. Артистка продолжает позиционировать себя как гражданка Беларуси, заявляет SHOT.

Когда в 2023 году популярная исполнительница вышла замуж, она переоформила российский паспорт, сменив фамилию на Белогай. Изменения Рита Дакота внесла и в ИП, который зарегистрировала в феврале 2022 года как гражданка России.

Последние пару лет Рита Дакота живет в США. Недавно певица сообщила поклонникам, что ее музыкальная карьера в России закончена. По словам артистки, ей якобы запретили выступать в стране.

Ранее певица рассказала о результатах неудачной пластической операции. 35-летняя Дакота призналась, что пыталась скрыть результат с помощью ретуши фото, грамотного освещения и ракурса, но не получилось. Глаза "сделали очень плохо", образовались отеки, асимметрия, мешки.

"Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло. Но что же мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и сцены? Закрыться от мира? Или выслушивать от жестоких баб кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь?", - пожаловалась певица.