Наташа Королева делит американскую квартиру с посторонним мужчиной

Еще в 2016 году Наташа Королева в интервью утверждала, что у нее нет недвижимости в США. Дескать, содержать ее очень накладно. Однако в 2019 году певица призналась, что квартира в Майами у нее есть, однако ею владеет ее мама Людмила Порывай, которая уже более 30 лет живет в Америке.

Однако "КП" утверждает, что певица лукавит. У Наташи Королевой есть двухкомнатная квартира в в русском районе Майами, на второй линии океанского побережья Винсен-тауэр. Сообщается, что там две спальни и два санузла. Квартира была куплена в 2011 году. Интересно, что в собственниках обозначен и второй муж Людмилы Порывай, бизнесмен Игорь Эльперин.

Кроме того, есть у Наташи Королевой и другая недвижимость. В том же доме, но уже в единоличной собственности. Как выяснили журналисты, певица купила ее в 2014 году. Представители СМИ предполагают, что элитную недвижимость артистка сдает.

Отметим, что в последнее время Наташа Королева, регулярная бывавшая в Майами, в США почти не появляется. Вместо заграничных мест отдыха популярная исполнительница предпочитает проводить отпуск на российских курортах. Иногда в Россию к дочери приезжает и Людмила Порывай.