Израиль утвердил операцию по захвату Газы

Газа изменит свой облик и не будет выглядеть как прежде. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля. Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа.

Операция получила название "Колесницы Гидеона 2". Ожидается мобилизация резервистов, на пике операции планируется привлечь около 130 тысяч военных запаса, передает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan. Планируется, что "Колесницы Гидеона 2" продлятся до 2026 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить периметр безопасности. Затем Тель-Авив намерен передать анклав под управление гражданского правительства. Египет и Катар уже осудили планы Израиля.