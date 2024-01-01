ФСБ задержала украинских диверсантов в Брянской области

Трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы задержали в Брянской области сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД. ДРГ состояла из кадровых сотрудников службы специальных операций, прошедших обучение у западных спецслужб. Еще трое диверсантов были уничтожены, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, группа планировала диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры России. В ЦОС подчеркнули, что контролировали и обучали украинскую ДРГ сотрудники западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

Задержанные признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области, а также в подготовке новых терактов. На месте захвата преступников изъята радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины, шесть американских автоматических штурмовых винтовок с приборами для бесшумной стрельбы, большое количество гранат и патронов натовского образца и 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества, передает ТВЦ.