Российские врачи спасли отца главкома ВСУ

Московские врачи спасли от смерти отца главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского. 86-летний Станислав Сырский попал в больницу в июне с заболеванием головного мозга. Болезнь резко обострилась из-за перенесенного коронавируса.

Как сообщил Telegram-канала Shot, Сырский-старший уже идет на поправку. После терапии он передвигается на коляске, но каждый день посещает реабилитационные занятия и чувствует себя гораздо лучше.

Пациента планируют выписать в конце августа. После выписки он собирается вместе с женой уехать в родной Владимир. Лечение стоимостью около 2,5 миллиона рублей оплатил сам главком ВСУ. После известий о тяжелой болезни отца он вышел на связь с семьей, несмотря на долгую паузу в отношениях и политические разногласия.