Добровинский раскрыл детали развода Дибровых

Сегодня, 20 августа, известный звездный адвокат Александр Добровинский сообщил о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Сам он, кстати, представляет интересы популярного телеведущего. Добровинский сообщил, что пара мирно решила все вопросы.

Также он сообщил новые детали развода шоумена с четвертой супругой. По словам Добровинского, Полина и Дмитрий подписали между собой брачное и алиментное соглашение, передает Starhit. "Все подписали, все решено мирным путем без скандалов и сора из избы", - подчеркнул звездный адвокат.

После подписания бумаг Полина Диброва с двумя младшими детьми отправилась отдыхать на море. Напомним, уже несколько недель ходят слухи, что молодая супруга известного телеведущего закрутила роман с соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Ради эффектной красотки бизнесмен подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой.

И если Дибровы действительно сумели договориться и оформляют развод максимально интеллигентно, то Товстики расстались со скандалом. На днях Роман обвинил Елену в том, что из-за ее действий он якобы сломал ногу в двух местах, а та утверждает, что муж настраивает детей против нее и оставил без копейки, заставив подписать брачный договор.