Глава Роспотребнадзора отвергла возможность новой пандемии COVID-19

Коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Возвращении пандемии COVID-19 маловероятно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова пояснила, что ковид прошел свой естественный путь. В начале новый микроорганизм был страшным и гибельным. Однако постепенно он мутировал и адаптировался к популяции. COVID-19 перешел в разряд сезонных, обратное превращение маловероятно.

Роспотребнадзор ранее опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за последний месяц. В ведомстве отметили, что число заболевших COVID-19 в России за этот период несколько выросло. Тем не менее, показатели значительно ниже прошлогодних, передает РИА Новости.