Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР. Кроме того, их коллеги из группы "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы задержали в Брянской области сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД. ДРГ состояла из кадровых сотрудников службы специальных операций, прошедших обучение у западных спецслужб. Еще трое диверсантов были уничтожены, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Накануне, 19 августа, Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву передана тысяча тел, российской стороне – 19.

На минувшей неделе в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Искра - это граница ДНР и Днепропетровской области. В результате работы разведки было обнаружено место запуска украинских БПЛА большой дальности в районе населенного пункта Иверское Донецкой народной республики. Туда незамедлительно был нанесен удар при помощи ракетного комплекса "Искандер".