В музыкальном конкурсе "Интервидение" примет участие 21 страна

Исполнители из 21 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке к масштабному мероприятию.

Одно из самых громких культурных событий года пройдет в Москве. Ожидаются делегации из США, Сербии, Саудовской Аравии, государств Латинской Америки, Африки, стран БРИКС и СНГ.

Церемония жеребьевки состоится 12 сентября, ну а финал конкурса запланирован на 20-е число. Нашу страну представит певец Шаман с песней "Прямо по сердцу". Как отметили организаторы, сам факт проведения подобного мероприятия в России является важнейшим достижением.

"Миссия проекта - музыка без границ. В условиях, когда пытаются отменить какие-то страны санкционными режимами или ещё чем-то, культура оказывается тем фактором, тем явлением, которое преодолевает все средостения, все традиции и все барьеры. Мы видим, что все попытки отмены России, каких-то других стран заканчиваются абсолютно ничем", - рассказал Александр Журавский, замначальника управления президента РФ по общественным проектам.