Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Разработки московских школьников вносят существенный вклад в развитие науки и расширение наших представлений о космосе. Как написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, благодаря поддержке и возможностям, которые даёт столичное образование, всё больше подростков имеют шанс совершить реальные открытия.

Среди интересных проектов - модель электромагнитного ускорителя для запуска аппаратов с Луны, а также прототип орбитальной станции-теплицы, в которой можно будет изучать мутацию бактерий.