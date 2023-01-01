Врачи ГКБ им. Ворохобова спасли сердце мужчине с прогрессирующей аритмией

Вернуться к полноценной жизни помогли врачи городской клинической больницы имени Ворохобова мужчине с проблемами сердца. Аритмия была причиной плохого самочувствия и обмороков. Не один раз пациента забирала скорая. В какой-то момент даже возник вопрос о трансплантации органа, но всё же специалисты приняли другое решение.

Андрей Вячеславович всегда был активным человеком. Когда-то даже серьезно занимался спортом. А по выходным с женой и двумя сыновьями ездил на дачу, ухаживал за садом. Но 5 лет назад жизнь резко изменилась.

"Я стал себя совсем неважно чувствовать. Обмороки, плохое самочувствие, головокружение постоянное. Случалось так, что за рулем едешь, и на долю секунды отключается сознание. Однажды попал в реанимацию в городе Волоколамске, будучи на даче. Поднял тяжелый ящик с фруктами и упал", - рассказал Андрей Куполов.

И это был лишь один из четырех раз, когда скорая увозила мужчину в реанимацию. Во время последней госпитализации врачам пришлось использовать дефибриллятор.

"В течение трёх лет у пациента была выделена мерцательная аритмия. Она носило прогрессирующий характер", - пояснила Ирина Полозкова, врач-кардиолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции ГКБ 67 им. Ворохобова.

Тогда врачам больницы имени Ворохобова удалось восстановить сердцебиение. Но результаты последующих обследований оказались неутешительными.

"Когда пациент попал к нам в конце декабря 2023 года, состояние его было тяжелое. Насосная функция сердца снизилась до критических значений. То есть сердце перестало нормально прокачивать кровь. И решался вопрос о трансплантации сердца", - сообщила Ирина Полозкова.

Но с таким серьезным вердиктом специалисты не стали спешить и дали шанс родному органу. Сначала назначили препараты для восстановления. И, к счастью, лечение дало положительный результат. Сердце немного окрепло. Тогда решили провести малоинвазивную операцию - криобалонную абляцию.

"Через проколы бедренных вен, в паховой области, через проколы вводятся инструменты в полость сердца и очаги, которые дают эту аритмию, они прижигаются, что позволяет сердцу сокращаться правильно", - пояснила Ирина Полозкова.

Хирург использует специальный катетер с баллоном, который наполняется хладагентом (например, закисью азота), чтобы заморозить и разрушить небольшие участки сердечной ткани, ответственные за аритмию. При этом сам пациент особого дискомфорта не испытывает.

После операции показания ЭКГ мужчины стали приходить в норму. Всего через 2 дня Андрея Вячеславовича выписали домой в отличном самочувствии. Уже прошел год, и теперь специалисты с уверенностью говорят, что лечение было успешным. А главное, их упорство и профессионализм помогли сохранить сердце Андрея Вячеславовича, и он смог вернуться к полноценной жизни.