В Москве и области зафиксировали нашествие пауков-ос

В Москве и области - нашествие пауков-ос. Аргиопа Брюнниха- так называются эти членистоногие с желто-черным окрасом - появилась в парках, садах и на дачных участках.

Впрочем, специалисты фиксируют их появление уже на протяжении двух лет и связывают увеличение популяции с изменением климата. Несмотря на устрашающий вид, полосатые членистоногие не опаснее обычной осы. Яд Аргиопы Брюннихи не смертелен для человека, но укус может спровоцировать анафилактический шок. Однако пауки этого вида первыми не нападают.

"Он может напасть тогда, когда вы сами возьмете его в руки, чтобы рассмотреть. Укус этого паука по факту слабее, чем жаление осы или пчелы, но при определенных условиях, когда у человека резкая аллергическая реакция на укусы насекомых, то здесь могут быть проблемы", - пояснил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.