Бахрушинский музей получил новый выставочный зал

Центр театральной истории. У Бахрушинского музея - новое здание. По соседству с историческим. Построено в 1935-м году. Стиль узнаваемый - конструктивизм. Раньше в нём были и школа, и медсанчасть. А после передачи музею велась реставрация. И теперь здесь выставочный зал. Давняя мечта Бахрушинского. Несмотря на то, что его музейная коллекция - одна из самых солидных в стране - полтора миллиона экспонатов - большого выставочного пространства никогда не было. И вот наконец есть возможность показать даже внушительные по размерам шедевры.

"Вот этот зал, в котором мы сейчас с вами находимся, двухуровневая галерея с возможностью экспонировать самые крупные экспонаты. Конечно, в первую очередь, такие, как театральный занавес и элементы театральных декораций, которые хранятся в наших фондах", - рассказала Ульяна Борисевич, научный сотрудник Бахрушинского театрального музея.

На фасаде появилась эффектная декоративная конструкция - по проекту художника Александра Боровского. А рядом с новым зданием - и вовсе фантастическое пространство. Этапы развития отечественного театра. В зоне авангарда все арт-объекты интерактивны. Кинетическая фигура "Пасть дракона", шумовые машины. Или вот воссоздан макет декораций к спектаклю Мейерхольда "Великодушный рогоносец".

Известно, что в усадьбе Бахрушиных был спиралевидный зелёный лабиринт из кустов смородины. Сейчас его воссоздают уже из вечнозеленых хвойных. Внутри - восемь мозаичных арт-объектов.

"Для создания этих огромных объектов был арендован ангар в Ульяновской области, 80 художников мозаичистов трудились, вручную создавали, изначально из бетона отливали каркас, а потом они облицовывались мозаичными плиточками", - пояснила Ульяна Борисевич.

И вот - пожалуйста - это самые известные театры Москвы и Санкт-Петербурга. Не только фасады. С другой стороны изображены декорации легендарных постановок. Созданные известнейшими художниками - Кустодиев, Бакст, Головин. Возродили и фруктовый сад. У Бахрушиных великолепно росли и вишня, и груши, и яблоки. Сейчас часть яблонь в саду - на специальных шпалерах - в стиле европейских барочных садов.

"В Англии и во Франции именно таким образом в восемнадцатом веке сажали деревья для украшения садов. Яблоки у нас прекрасные - сорта медуница. Это наш старый сорт российский. Ну вот так мы его посадили и дальше она будет развиваться, будет увеличиваться, мы ее будем специально крепить к этой шпалере. И у нас будет вот такая яблочная стена", - отметила Наталья Яковлева, заведующий сектором благоустройства и ландшафтной архитектуры Бахрушинского театрального музея.

Сад - всесезонный. Сейчас здесь и великолепный розарий, и роскошные гортензии, и гладиолусы. Каждый год - обещают - это цветочное великолепие будет меняться, чтобы удивлять и радовать всех поклонников театрального искусства.