В Москве идут последние приготовления к фестивалю "Спасская башня"

Чеканный шаг, блестящие на солнце кокарды и военные марши на всех языках мира. В Москве идут последние приготовления к открытию музыкально-военного фестиваля "Спасская башня".

Уже 22 августа в Кремле состоится масштабное "сражение" международных военных оркестров. Конкурсанты пройдут по Красной площади, исполнят национальные песни и продемонстрируют особенности военной культуры своей страны.

В этом году в фестивале принимают участие гости из 59 стран, в том числе Италии, Сербии, Зимбабве и Монголии. "Спасская башня" - одно из самых зрелищных событий года, а потому готовятся участники со всей серьезностью.