ВС России поразили причалы погрузки топлива и два катера ВСУ

ВС России нанесли удар по причальным сооружениям, которые использовались для поставок горючего ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, объекты поражены.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два украинских малоразмерных быстроходных катера. Средствами противовоздушной обороны сбили американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.