Гордон высказалась о разводе Дибровых: "Милый спектакль"

Известный звездный адвокат Александр Добровинский объявил о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Причем сам он представляет интересы популярного телеведущего. По словам защитника шоумена, супруги сумели договориться и расходятся без скандала и "сора из избы".

Именно Полина стала инициатором развода. Последние недели ходят слухи, что четвертая супруга ведущего закрутила роман с соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Бизнесмен настолько увлекся эффектной женой шоумена, что подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой. Кстати, ее защищать вызвалась адвокат Катя Гордон.

"По моему мнению, нас ждет милый публичный спектакль про интеллигентный развод. Красота в том, что Полина живет в доме, купленном на деньги, нажитые в браке Товстиков, с двумя детьми Елены, а Дибров доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах. Красивый такой развод", - констатировала Гордон для "Звездача".

Ранее появилась информация, будто Полина переехала к любовнику еще в начале весны. Бизнесмен купил особняк в том же районе, где живет Дмитрий Дибров. Как утверждала Гордон, вилла в элитном поселке Лапино обошлась Товстику в 141 миллион рублей.